Новая трансферная цель «Спартака», «ПСЖ» охотится за Санчесом, новый главный тренер «Анжи». Главные новости дня.

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Санчес

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 января.

1. «Спартак» рассматривает в качестве усиления 18-летнего игрока сборной Конго.

2. «Пари Сен-Жермен» намерен заполучить Алексиса Санчеса.

3. «Анжи» назначил главным тренером Александра Григоряна и готов отпустить 13 игроков свободными агентами.

4. «Ювентус» готов отдать 80 миллионов евро за Марко Верратти.

5. Николас Ломбертс заинтересовал английские, немецкие и итальянские клубы.

6. Витсель уехал играть в Китай, Джикия перешел в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17.

7. Дракслер перешел в «ПСЖ», «Торино» арендовал Итурбе. Главные зимние трансферы в Европе.

Фото: Global Look Press

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