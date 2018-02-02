Новая система регистрации игроков, заявка «Спартака» на ЛЕ, бойкот Украины. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 февраля.
1. Софьян Ханни вошел в заявку «Спартака» на плей-офф Лиги Европы, Джикия – нет
Красно-белые стартуют в турнире 15 февраля.
2. Кевин Кураньи: «Я верю, что мы сможем побить Россию на «Кубке Легенд»
В Москве пройдет международный турнир «Кубок Легенд имени Константина Еременко».
3. РФПЛ начала использовать систему электронной регистрации игроков
В настоящее время идет работа по объединению профессиональных футбольных лиг на базе системы.
4. Федерация футбола Украины отозвала квоту аккредитаций журналистов на ЧМ-2018
Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал решение.
5. Грегори ван дер Виль перешел в «Торонто»
В нынешнем сезоне Грегори сыграл лишь шесть матчей за «Кальяри» в чемпионате и Кубке Италии.