Новая система регистрации игроков, заявка «Спартака» на ЛЕ, бойкот Украины. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 февраля.

1. Софьян Ханни вошел в заявку «Спартака» на плей-офф Лиги Европы, Джикия – нет

Красно-белые стартуют в турнире 15 февраля.

2. Кевин Кураньи: «Я верю, что мы сможем побить Россию на «Кубке Легенд»

В Москве пройдет международный турнир «Кубок Легенд имени Константина Еременко».

3. РФПЛ начала использовать систему электронной регистрации игроков

В настоящее время идет работа по объединению профессиональных футбольных лиг на базе системы.

4. Федерация футбола Украины отозвала квоту аккредитаций журналистов на ЧМ-2018

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал решение.

5. Грегори ван дер Виль перешел в «Торонто»

В нынешнем сезоне Грегори сыграл лишь шесть матчей за «Кальяри» в чемпионате и Кубке Италии.

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