Нобель Арустамян: «В матче «Спартак» — «Динамо» стоит ждать много голов»

Комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Спартак» — «Динамо» Москва. Игра пройдет 3 августа на «Открытие Арене».

«Впереди классический матч чемпионата России. Легендарное московское дерби «Спартак» — «Динамо». И как пелось в известной песне, «и переполнен стадион». Наверное, то же самое будет в субботу на «Открытие Арене», но нас больше интересует сама игра, как будет развиваться матч», — отмечает эксперт «Рейтинга Букмекеров» Нобель Арустамян.

«Тут несколько сценариев. Понятно, что и у «Динамо», и у «Спартака» есть очевидные проблемы. Понятно, что «Спартак» находится под давлением общественного мнения. Многие недовольны матчем «Спартака» против «Тамбова», многие недовольны ситуацией в клубе, на трансферном рынке. Все это сказывается на команде и тренере Кононове.

Что касается «Динамо», то здесь ситуация несколько поправляется после победы в прошлом туре, но все равно есть ощущение, что и в «Динамо» не все спокойно. В такой ситуации команды могут сыграть аккуратно. Наверное, прежде всего «Динамо» больше будет играть в обороне, хотя, с другой стороны, мы знаем, что Хохлов любит играть в атаку, у него есть некий план на атаку», — продолжает комментатор.

«Спартак» дома вряд ли будет обороняться, причем красно-белым важно еще и показать содержательную игру, то, о чем все время говорит Кононов. Притом что изначально игра может быть осторожной, по ходу матча, а тут любая ошибка это может спровоцировать, думаю, будут голы, — убежден Нобель Арустамян. — Думаю, что нам стоит ждать голов».

Напомним, что «Спартак» и «Динамо» после трех туров набрали по 4 очка. У «красно-белых» разница мячей 3-4, а у бело-голубых – 3:2. Спартаковцы занимают 10е место в таблице, а динамовцы располагаются на 7-й позиции.

Источник: Рейтинг Букмекеров

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