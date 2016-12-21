Нобель Арустамян: «Спартак» собирается провести переговоры с форвардом, и это не Дзадза»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Спартак

Московский «Спартак» ведет активную трансферную политику в этом сезоне. Нобель Арустамян поделился мнением об интересах московского «Спартака» на зимнем трансферном рынке.

«В первую очередь «Спартаку» нужен нападающий высокого уровня – партнер или конкурент для Зе Луиша. Перед клубом поставлена задача найти такого игрока, она наверняка будет решена. Насколько я знаю, «Спартак» собирается провести переговоры с одним интересным форвардом, который связан с итальянским футболом. Нет, его зовут не Симоне Дзадза», — сказал Арустамян.

Фото: официальный сайт «Спартака»
Источник: Матч ТВ

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Никита Пронин

Читайте по теме

Юрий Лодыгин

Валерий Сарычев: «Заменить Лодыгина может лишь один вратарь Премьер-лиги»

Анатолий Тимощук: «Виллаш-Боаш похож на Хайнкеса»

Чемпионат KFC. Определился победитель в Санкт-Петербурге

Добавить комментарий

Войти с помощью: 