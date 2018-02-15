Нобель Арустамян: «Моуринью станет экспертом одного из российских телеканалов на время ЧМ-2018»

Известный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью во время чемпионата мира будет работать экспертом на одном из российских телеканалов. Однако лишь часть турнира.

«Сейчас все внимание элиты европейского футбола к России в целом. Ведь до Чемпионата Мира-2018 остается совсем немного. Вот и главный тренер «Манчестер Юнайтед», уже легендарный Жозе Моуринью приедет в Москву и станет экспертом одного из российских телеканалов (к сожалению, название пока написать не могу).

Правда, не на весь турнир, а всего лишь на часть, но тем не менее. Важное событие. И думаю, тенденция будет продолжена по сближению звезд мирового футбола с Россией», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Фото: Global Look Press

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна