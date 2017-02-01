Николас Ломбертс разочарован, что Мирча Луческу не отпустил его в другой клуб

Агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса Сантош Верхулст заявил, что решение клуба не отпустить его клиента в другую команду разочаровало их. Ранее он заявил, что в случае покупки защитника руководство клуба отпустит бельгийца.

Агент Николаса Ломбертса Сантош Верхулст рассказал, что главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу пообещал отпустить Ломбертса, если «Зенит» найдет нового защитника. Сегодня клуб объявил о подписании контракта с Браниславом Ивановичем, который выступал за «Челси».

«Изначально Луческу обещал, что Ломбертс сможет уйти, если будет подписан контракт с Ивановичем, но он не сдержал своего слова. Мы разочарованы. Но Николас профессионал и будет продолжать работать в «Зените». Надеемся, сможем найти решение к летнему трансферному окну», – сказал агент.

В декабре Ломбертс попросил руководство «Зенита» отпустить его в другой клуб из-за недостатка игровой практики.

Защитник играет за петербургский клуб с 2007 года и провел в составе команды 285 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2018 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат