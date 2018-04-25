Николай Наумов: «Сейчас ходит много слухов, что «Тосно» могут перевезти в Калининград или Нижний Новгород, где есть стадионы»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Кубок России. 1/2 финала. «Спартак» — «Тосно» — 4:5. Москва. «Открытие Арена». 18 апреля 2018 г.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал о возможном переезде «Тосно». Клуб могут выкупить и перевезти в другой город.

«Сейчас ходит много слухов, что «Тосно» могут выкупить и перевезти команду в Калининград или Нижний Новгород, где есть стадионы. И сразу начать с Лиги Европы.

Но я не сторонник этого. Будет искусственно созданное дитя. Тем более сейчас мы здесь создали много баз к чемпионату мира: в Рощино, например. Клуб может развиваться» – сказал Наумов.

Напомним, «Тосно» вышел в финал Кубка России, выиграв у «Спартака» по пенальти. Команда из Ленинградской области сыграет 9 мая в Волгограде с курским «Авангардом».

Фото: Global Look Press
Источник: Sports Daily

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