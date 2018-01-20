Никола Максимович хочет перейти в «Спартак»

«Спартак» продолжает вести переговоры с «Наполи» о трансфере центрального защитника Николы Максимовича. Московский клуб предлагает вариант с арендой без обязательного выкупа 26-летнего игрока сборной Сербии.
«Наполи» хочет дождаться ЧМ-2018, после которого цена на футболиста может подняться.
На Максимовича также претендуют «Сент-Этьен» и «Вильярреал», но сам он предпочитает «Спартак».
Российский клуб сделал наиболее выгодное предложение. Кроме того, серб уже общался с главным тренером москвичей Массимо Каррерой.
Максимович надеется, что уже на следующей неделе сможет присоединиться к «Спартаку» на сборе в Дубае.
Фото: Global Look Press
Источник: сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио