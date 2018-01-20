Никола Максимович хочет перейти в «Спартак»

«Спартак» продолжает вести переговоры с «Наполи» о трансфере центрального защитника Николы Максимовича. Московский клуб предлагает вариант с арендой без обязательного выкупа 26-летнего игрока сборной Сербии.

«Наполи» хочет дождаться ЧМ-2018, после которого цена на футболиста может подняться.

На Максимовича также претендуют «Сент-Этьен» и «Вильярреал», но сам он предпочитает «Спартак».

Российский клуб сделал наиболее выгодное предложение. Кроме того, серб уже общался с главным тренером москвичей Массимо Каррерой.

Максимович надеется, что уже на следующей неделе сможет присоединиться к «Спартаку» на сборе в Дубае.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио