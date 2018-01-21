Никола Максимович хочет перейти в «Спартак», достижение Александра Зинченко. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 января.

1. «Атланта» заплатила рекордные для MLS деньги за 18-летнего аргентинца.

«Атланта Юнайтед» отдала за Эсекьэля Барко 15 млн долларов.

2. Леон Горецка может перейти в «Баварию» уже в январе.

Спортивный директор гельзенкирхенского клуба Кристиан Хайдель не исключает такое развитие событий.

3. Никола Максимович хочет перейти в «Спартак».

На Максимовича также претендуют «Сент-Этьен» и «Вильярреал», но сам он предпочитает московскую команду.

4. Фабио Коэнтрао устроил истерику после своей замены.

29-летний игрок выместил злобу на скамейке и не смог сдержать слез.

5. Александр Зинченко впервые попал в стартовый состав «Манчестер Сити» на матч в АПЛ.

«Сити» победил «Ньюкасл» со счетом 3:1, а Зинченко провел на поле все 90 минут.

Фото: Global Look Press

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