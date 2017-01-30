Никола Калинич сорвал трансфер Алана Дзагоева в «Фиорентину»

В случае продажи Николы Калинича в Китай, «Фиорентина» была готова выйти с официальным предложением о покупке полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. Предположительно, армейцы могли выручить от продажи своего хавбека порядка 20 миллионов евро.
45-миллионный трансфер Калинича в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сорвался в самый последний момент, когда футболист наотрез отказался уезжать в Поднебесную.
В итоге «Фиорентина» не стала обращаться в ЦСКА, несмотря на то, что Дзагоев находился в числе трансферных приоритетов флорентийского клуба.
Фото: Global Look Press
Источник: «Матч ТВ»