Никлас Бендтнер сломал челюсть таксисту, сборная Англии повторили антирекорд, врач стал президентом «Спортинга». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Бендтнер, Русенборг

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 сентября.

1. Никлас Бендтнер сломал челюсть таксисту.

Инцидент произошел в Копенгагене. 

2. Президентом «Спортинга» стал врач.

Им стал Фредерику Варандаш.

3. Сборная Англии повторила антирекорд 30-летней давности.

Команда проиграла три матча подряд.

4. «МЮ» может приобрести  Пауло Дибалу у «Ювентуса». 

В сделку также войдет Поль Погба. 

5. Стала известна сумма отступных в контракте Квинси Промеса с «Севильей».

Она составила 150 миллионов евро..

Фото: Global Look Press

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