Никлас Бендтнер сломал челюсть таксисту, сборная Англии повторили антирекорд, врач стал президентом «Спортинга». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 сентября.
1. Никлас Бендтнер сломал челюсть таксисту.
Инцидент произошел в Копенгагене.
2. Президентом «Спортинга» стал врач.
Им стал Фредерику Варандаш.
3. Сборная Англии повторила антирекорд 30-летней давности.
Команда проиграла три матча подряд.
4. «МЮ» может приобрести Пауло Дибалу у «Ювентуса».
В сделку также войдет Поль Погба.
5. Стала известна сумма отступных в контракте Квинси Промеса с «Севильей».
Она составила 150 миллионов евро..
Фото: Global Look Press