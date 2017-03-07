Никлас Бендтнер перешел в «Русенборг»

Форвард «Ноттингем Форест» Никлас Бендтнер возвращается в Скандинавию. Датчанин продолжит карьеру в норвежском «Русенборге».

Детали соглашения 29-летнего нападающего с норвежским клубом не разглашаются.

В этом сезоне Никлас Бендтнер сыграл за «Ноттингем Форест» 15 матчей в чемпионшипе, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Отметим, что «Русенборг» стал чемпионом Норвегии в прошлом розыгрыше национального чемпионата, финишировав с отрывом от второго места в 15 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Ноттингем Форест»