Никлас Бендтнер перешел в «Русенборг»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Бендтнер

Форвард «Ноттингем Форест» Никлас Бендтнер возвращается в Скандинавию. Датчанин продолжит карьеру в норвежском «Русенборге».

Детали соглашения 29-летнего нападающего с норвежским клубом не разглашаются.

В этом сезоне Никлас Бендтнер сыграл за «Ноттингем Форест» 15 матчей в чемпионшипе, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Отметим, что «Русенборг» стал чемпионом Норвегии в прошлом розыгрыше национального чемпионата, финишировав с отрывом от второго места в 15 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Ноттингем Форест»

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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