Никлас Бендтнер может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы

Автор: Михаил Серебряков 0

Nicklas Bendtner

Нападающий «Русенборга» и сборной Дании Никлас Бендтнер рискует пропустить предстоящий чемпионат мира по футболу в России. Футболист получил травму в матче чемпионата Норвегии. 

30-летний форвард травмировался в домашнем матче чемпионата Норвегии с «Бранном» (1:2). По предварительным данным, игрок получил повреждение мышц паха. Восстановление может занять от двух до четырех недель.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Дании сыграет с национальными командами Перу (16 июня), Австралии (21 июня) и Франции (26 июня).

Фото: Global Look Press
Источник: France Football

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