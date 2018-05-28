Никлас Бендтнер может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы

Нападающий «Русенборга» и сборной Дании Никлас Бендтнер рискует пропустить предстоящий чемпионат мира по футболу в России. Футболист получил травму в матче чемпионата Норвегии.

30-летний форвард травмировался в домашнем матче чемпионата Норвегии с «Бранном» (1:2). По предварительным данным, игрок получил повреждение мышц паха. Восстановление может занять от двух до четырех недель.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Дании сыграет с национальными командами Перу (16 июня), Австралии (21 июня) и Франции (26 июня).

Фото: Global Look Press

Источник: France Football