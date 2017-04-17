Никита Симонян: «Хочу, чтобы Квинси Промес побил мой рекорд»

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян высказал свое мнение об игре другого спартаковца Квинси Промеса. Также легенда клуба рассказал, считает ли он, что чемпионская гонка в РФПЛ закончилась.

«Восхищен Промесом! Он игрок с изюминкой, с талантом! Мне очень хочется, чтобы он продолжил карьеру в «Спартаке». Более того, желаю ему побить мой клубный рекорд результативности. Правда, мне для того, чтобы его установить, потребовалось 11 сезонов. Но если нынешней зимой Квинси отказался от перехода в «Ливерпуль» – может, он так полюбил «Спартак», что проведет в нем всю карьеру?

Чемпионская гонка закончится только тогда, когда «Спартак» станет недосягаемым. Возьмите пример «Челси», который лидировал с большим отрывом, но пару раз проиграл – и дистанция от конкурентов резко сократилась. Да, ЦСКА сейчас позади на 10 очков, «Зенит» – на 11, но разбазарить преимущество можно очень быстро. Так что надо быть начеку, понимать – проходных игр не было и не будет. И неуклонно соблюдать ту игровую дисциплину, которую поставил команде Каррера», — заявил Симонян.

Напомним, что за 7 туров до конца «Спартак» с 54 очками лидирует в чемпионате России. Отрыв от второго места, на котором расположился московский ЦСКА, составляет 10 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс