Никита Симонян: «Спартак» – чемпион» будем кричать позже»

Вице-президент РФС и бывший игрок «Спартака» Никита Симонян высказался по поводу матча против ЦСКА. «Красно-белые» победили — 2:1.

«Честно говоря, долго еще перебирал моменты игры. Спал плохо. Да до сих пор еще все в голове. Говорить о титуле пока подождем. Футбол – такая штука, что все может случиться. «Спартак» – чемпион!» кричать будем позже, когда станем недосягаемыми для соперников.

ЦСКА начал сильнее, но футбол идет не 15-20 минут, а 90. Чаша весов качалась то в одну, то в другую сторону. После того, как армейцы сравняли счет, было тревожно. У них всплеск эмоций произошел, тем более забили на исходе тайма. Я всегда говорю, что нужно играть аккуратнее – без фолов. И Комбарову незачем было фолить на фланге. Тем более зная, что на втором этаже ЦСКА играет прилично за счет братьев Березуцких. Так и случилось. Хорошо, что переломили ход матча во втором тайме. Ну и сказалась мудрость Карреры, который приберег к дерби Адриану и Зе Луиша, дав им сыграть по тайму», – сказал Симонян.

Московский «Спартак» за четыре тура до конца идет на первом месте в РФПЛ, опережая «Зенит» на восемь очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»