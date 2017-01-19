Никита Симонян: «Евгений Бушманов станет новым тренером молодежной сборной»

Руководство РФС определилось с кандидатурой главного тренера молодежной сборной России. Об этом заявил вице-президент организации Никита Симонян.

«Мы предложили Евгению Бушманову работу с молодежной командой, он сразу согласился. Поэтому новым главным тренером сборной станет именно он. Кто будет тренером „Спартака-2“? Вопрос не по адресу, это надо спросить в клубе», — заявил Никита Павлович.

Ранее с «молодежкой» работал Николай Писарев. 48-летний специалист тренировал российскую национальную команду с 2010 по 2015 годы, а также в первой половине 2016 года.

Фото: Сергей Дроняев