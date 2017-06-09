Никита Медведев, Сесар Навас и Сослан Джанаев покинули «Ростов»

«Ростов» сообщил, что несколько игроков клуба покинут клуб. Было объявлено об уходе защитника Сесара Наваса, голкиперов Никиты Медведева и Сослана Джанаева.

«В составе «Ростова» Сесар Навас провел два сезона, стал серебряным призером РФПЛ, сыграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА. Испанский защитник был настоящим лидером обороны нашей команды и любимцем болельщиков.

Мы желаем Сесару всегда оставаться таким же надежным защитником и добрым, позитивным человеком. Спасибо тебе за все, Сесар!

Никита Медведев в составе нашей команды дебютировал в премьер-лиге, Лиге Европы, а также установил рекорд России по количеству сухих минут подряд в рамках РФПЛ.

Мы благодарим Никиту Медведева за его уверенную игру в воротах «Ростова» и желаем ему новых рекордов и выдающихся карьерных достижений», – сказано в заявлениях клуба.

«Дорогие болельщики, мне бы хотелось поблагодарить вас за поддержку и эмоции, которые вы дарили на протяжении двух сезонов, проведенных мной в «Ростове». Это были два чудесных сезона как в профессиональном, так и в личном аспекте.

Благодаря вам мы смогли добиться таких потрясающих результатов. Я желаю вам удачи в следующих сезонах! С любовью, Сесар Навас», – попрощался защитник.

«За 3 года «Ростов» для меня стал по-настоящему родным. Здесь были сыграны исторические и незабываемые игры для нас. Безусловно, эти 3 года стали самыми яркими в моей карьере! Это великолепное время, которое я провел в Ростове, не забуду никогда! Я горжусь, что был частью этой семьи под названием ФК «Ростов»!!! — приводит слова Джанаева клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Ростова»