Nike представил официальный мяч РФПЛ в сезоне 2017/2018

Компания Nike и Российская футбольная Премьер-Лига возобновляют партнерство и расширяют области сотрудничества. В сезоне 2017/2018 футбольный мяч Ordem 5 станет официальным мячом Российской футбольной Премьер-Лиги.

При создании нового мяча для РФПЛ дизайнеры компании сфокусировали внимание на трех ключевых элементах: конструкции мяча, материалах и графике. Прочная бесшовная конструкция мяча, состоящая из 12 панелей, способствует более точному полету за счет пазов Aerowtrac. Ребристая поверхность обеспечивает более плотный контакт игрока с мячом, а графика, созданная по принципу Flow Motion, гарантирует отличную видимость мяча как на поле, так и во время полета.

Ordem также является официальным мячом других ведущих футбольных лиг Европы, таких как английская Премьер-лига, испанская Ла Лига и итальянская Серия А.

Первыми мячом Ordem 5 сыграют футболисты «Спартака» и «Локомотива» 14 июля в матче за Суперкубок России.

«Одной из задач компании в России является развитие футбола – как уличного, так и профессионального. С таким сильным партнером, как РФПЛ, у нас появилось еще больше возможностей для работы в этом направлении, а с расширением границ сотрудничества наши совместные усилия в популяризации активного образа жизни несомненно принесут заметные результаты», – прокомментировал Кристиан Луха, генеральный директор компании в России.

«Российская футбольная Премьер-Лига рада начать сотрудничество с компанией Nike – признанным мировым лидером в области инноваций, технологий и производства экипировки для атлетов. Главное преимущество нашего сотрудничества в том, что оно будет носить всесторонний характер и включать в себя как поставку профессиональных мячей, так и реализацию лицензионной продукции и продвижение совместных маркетинговых инициатив», – говорит президент РФПЛ Сергей Геннадьевич Прядкин.

Фото: РФПЛ

Источник: РФПЛ