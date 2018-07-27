Ник Поуп получил повреждение в игре против «Абердина»

Голкипер сборной Англии и «Бернли» получил травму в матче против шотландского «Абердина» в рамках 2-ого квалификационного раунда Лиги Европы. Поуп был заменен уже на 14-ой минуте встречи после столкновения с нападающим шотландцев Сэмом Коусгроу.

«Нам придется подождать и посмотреть. Но, кажется, речь идет о серьезной травме», — сказал главный тренер «Бернли» Шон Дайч.

Чемпионат Англии стартует 10 августа. В мае Поуп, являющийся основным голкипером «Бернли», вошел в окончательный состав сборной Англии на чемпионат мира-2018 в России, но не принял участия ни в одном матче турнира.

Фото: Global Look Press;

Источник: BBC Sport