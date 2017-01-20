«Ницца» и «Бордо» заинтересованы в приобретении Маурисио

Французские футбольные клубы «Ницца» и «Бордо» заинтересованы в приобретении полузащитника «Зенита» Маурисио. Первые уже проводили переговоры с представителями футболиста.

Отмечается, что представители «Ниццы» уже общались с агентами 28-летнего бразильца, чтобы узнать о вероятности приобретения игрока в зимнее трансферное окно. Французские команды намерены арендовать футболиста в связи с отъездом основных игроков на Кубок Африки, который завершится 5 февраля.

Маурисио выступает за «Зенит» с 2016 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: footmercato