«Ницца» и «Бордо» заинтересованы в приобретении Маурисио

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Маурисио

Французские футбольные клубы «Ницца» и «Бордо» заинтересованы в приобретении полузащитника «Зенита» Маурисио. Первые уже проводили переговоры с представителями футболиста.

Отмечается, что представители «Ниццы» уже общались с агентами 28-летнего бразильца, чтобы узнать о вероятности приобретения игрока в зимнее трансферное окно. Французские команды намерены арендовать футболиста в связи с отъездом основных игроков на Кубок Африки, который завершится 5 февраля.

Маурисио выступает за «Зенит» с 2016 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Фото: Global Look Press

Источникfootmercato

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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