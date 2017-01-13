Ниасс и Эвандро подписали контракты с «Халл Сити»

«Халл» пополнился сразу двумя новичками. В аренду у «Эвертона» был взят нападающий Бай Умар Ниасс и куплен у «Порту» полузащитник Эвандро.

Бай Умар Ниасс приехал в Англию лишь год назад, сменив московский «Локомотив» на «Эвертон». Рональд Куман, заступивший на тренерский мостик «ирисок» прошедшим летом, сразу же указал сенегальцу на дверь, но тот не смог подыскать для себя клуб и первую половину этого сезона был вынужден провести в резерве мерсисайдского клуба.

С возобновлением трансферного окна 26-летний Ниасс поспешил покинуть «Гудисон Парк» и теперь будет выступать за аутсайдера Премьер-Лиги. «Тигры» взяли Умара в аренду с правом последующего выкупа.

Как сообщается, «Халл» полностью возьмет на себя зарплату Умара в размере 55 тысяч фунтов. Чтобы заключить постоянный контракт с нападающим, «тиграм» придется заплатить порядка 10 миллионов фунтов.

Также «Халл» официально объявил о приобретении 30-летнего Эвандро, который знаком с новоиспеченным тренером «тигров» Марку Силвой по периоду совместной работы в «Эшториле».

Бразильский атакующий полузащитник, обладающий опытом выступлений в Лиге Чемпионов, заключил с «Халлом» контракт на два с половиной года. Стоимость трансфера не разглашается.

Фото: официальный сайт «Халл Сити»

Источник: официальный сайт «Халл Сити»