Тренерский штаб решит вопрос об участии Иогря Акинфеева в матче со «Спартаком» завтра

Автор: Дмитрий Темников 0

Игорь Акинфеев, ЦСКА

Завтра состоится московское дерби между ЦСКА и «Спартаком». Выступление голкипера красно-синих Игоря Акинфеева в этой встрече под вопросом.

Вратарь повредил левое колено в ответном матче 3-го квалификационного раунда ЛЧ против АЕКа, поэтому он не играл в двух последних встречах первенства РФПЛ с «Рубином» (1:2) и «Тосно» (2:1). Однако 31-летний футболист может выйти в стартовом составе на дерби: тренерский штаб примет окончательное решение по данному вопросу за несколько часов до игры.

Напомним, ЦСКА и «Спартак» встретятся на «ВЭБ-Арене». Матч начнется в 17:30 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс

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