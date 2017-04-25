Немецкое издание Bild бойкотирует Кубок конфедераций из-за цензуры в России

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Кубок конфедераций

Футбол опять мешают с политикой. Немецкое издание Bild вновь выразило особое отношение к политике России при президенте Владимире Путине.

Как сообщается на сайте издания, журналисты, которые будут аккредитованы на Кубок конфедераций, должны писать только о футбольных матчах, якобы наложены ограничения на передвижение иностранных представителей медиа даже в свободные дни. Из-за этой цензуры Bild намерен бойкотировать Кубок конфедераций и не отправит туда своих журналистов. Ранее Bild после допингового скандала с мельдонием исключил сборную России из медальной таблицы Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Кубок конфедераций 2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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