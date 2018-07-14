Немецкий футбольный союз отключал Wi-Fi на базе сборной на ЧМ, чтобы футболисты не играли в PlayStation до утра

Сотрудникам Немецкого футбольного союза приходилось отключать Wi-Fi на базе сборной Германии во время ЧМ-2018. Это делалось для того, чтобы лишить футболистов доступа в интернет.

Как сообщил журналист Ронан Мерфи, спортсмены слишком много времени проводили, играя в PlayStation.

По информации СМИ, футболисты сборной Германии до 4 часов утра играли в FIFA и Fortnite.

Сборная Германии заняла 4-е место в своей группе на ЧМ-2018, набрав 3 очка в 3 турах.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Ронана Мерфи