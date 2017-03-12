Немецкий арбитр матом посылал несогласных с его решениями игроков «ПСЖ»

«ПСЖ» недоволен не только спорными решениями, которые принимал арбитр Дениз Айтекин, но и поведением судьи. Главный арбитр ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» во время игры грубо посылал игроков парижской команды.

По имеющейся информации, немецкий судья в грубой форме послал нескольких игроков «ПСЖ». Арбитр так отвечал футболистам, когда они выражали несогласие с его решениями. Игроки парижского клуба несколько раз по ходу встречи пытались оспорить решения арбитра, который в грубой форме посылал их – «Fuck you».

«Барселона» разгромила «ПСЖ» со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал, сумев отыграться после гостевого поражения 0:4.

Дениз Айтекин назначил в ворота «ПСЖ» два пенальти и не свистнул в моменте, когда Хавьер Маскерано сфолил на Анхеле Ди Марии в штрафной.

Также сообщалось, что в УЕФА работой 38-летнего арбитра остались недовольны и он уже вряд ли будет допущен к обслуживанию встреч в текущем сезоне.

Фото: Global Look Press

Источник: AS