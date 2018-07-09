Немецкая газета опубликовала статью о том, что игроки сборной России нюхали нашатырный спирт во время ЧМ-2018

Немецкая газета разглядела в вате с нашатырным спиртом что-то запрещенное. Намекнув тем самым на употребление допинга.

«Неожиданный успех сборной России был воспринят значительной частью мировой аудитории со скептицизмом, и тому много причин. В предыдущие месяцы стало ясно, что футболисты также подпитывались за счет многолетней государственной допинг-программы. Когда начался ЧМ-2018, беговая работа нынешней команды оказалась в центре обсуждений.

Когда Владимир Гранат готовился заменить Юрия Жиркова в матче с испанцами, случилось нечто такое, что редко можно увидеть на футбольном поле. Перед своим выходом Гранат недолгое время держал что-то у себя под носом. Конечно, абсурдно предполагать, что российский игрок стал бы публично делать что-то запрещенное. Но все же интересно, что выходивший на замену футболист что-то подержал у себя под носом.

Представитель РФС заявил, что это был кусочек ваты, вымоченный в нашатырном спирте. Такие ватки помещаются в емкости для таблеток с витаминами, поскольку так их лучше хранить. Представитель РФС добавил: «Кроме того, российские футболисты пользуются шампунем, принимая душ, и пьют воду, когда становится жарко», – сказано в статье.

Фото: Global Look Press

Источник: Süddeutsche Zeitung