Немцы вдесятером дожали шведов, Акинфеев вошел в шорт-лист «Наполи». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 июня.

1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 24 июня.

2. ЧМ-2018. Бельгия разгромила Тунис, Мексика обыграла Южную Корею, Германия вытащила победу в матче со Швецией.

3. Джефферсон Фарфан потерял сознание на тренировке сборной Перу.

4. Игорь Акинфеев вошел в шорт-лист «Наполи».

Также в этом списке числятся Альфонсе Ареола («ПСЖ») и Алекс Мерет («Удинезе»).

5. Чичарито стал первым игроком, забившим за сборную Мексики 50 голов.

Кроме того, форвард «Вест Хэма» довел число своих голов на чемпионатах мира до 4 и повторил рекорд Луиса Эрнандеса по количеству голов на ЧМ среди мексиканцев.

6. Илья Ковальчук стал игроком «Лос-Анджелес Кингз».

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1