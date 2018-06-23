Немцы вдесятером дожали шведов, Акинфеев вошел в шорт-лист «Наполи». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 июня.
1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 24 июня.
2. ЧМ-2018. Бельгия разгромила Тунис, Мексика обыграла Южную Корею, Германия вытащила победу в матче со Швецией.
3. Джефферсон Фарфан потерял сознание на тренировке сборной Перу.
4. Игорь Акинфеев вошел в шорт-лист «Наполи».
Также в этом списке числятся Альфонсе Ареола («ПСЖ») и Алекс Мерет («Удинезе»).
5. Чичарито стал первым игроком, забившим за сборную Мексики 50 голов.
Кроме того, форвард «Вест Хэма» довел число своих голов на чемпионатах мира до 4 и повторил рекорд Луиса Эрнандеса по количеству голов на ЧМ среди мексиканцев.
6. Илья Ковальчук стал игроком «Лос-Анджелес Кингз».
Фото: Global Look Press