Неймару грозит тюрьма, «Локомотив» уничтожил Аленичева, ЧМ могут расширить. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 31 октября.

1. «Урал» взял верх над «Нижним Новгородом», «Оренбург» обыграл дома «Тюмень», «Локомотив» разгромил «Енисей», «Арсенал» побеждает у «Ахмата» в гостях

Кубок России. 1/8 финала.

2. Неймару грозит 6 лет тюрьмы

Бразильский футболист обвиняется в мошенничестве и коррупции.

3. Чемпионат мира 2022 года может увеличить количество участников до 48 команд

Турнир состоится в Катаре.

4. Аарон Рэмзи покинет «Арсенал» свободным агентом

Действующее соглашение валлийца с «канонирами» рассчитано до лета 2019 года.

5. Малком попросил руководство «Барселоны» продать его

Бразилец принял участие всего в двух официальных матчах в составе «Барсы».

Фото: Global Look Press

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