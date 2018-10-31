Неймару грозит тюрьма, «Локомотив» уничтожил Аленичева, ЧМ могут расширить. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 31 октября.
1. «Урал» взял верх над «Нижним Новгородом», «Оренбург» обыграл дома «Тюмень», «Локомотив» разгромил «Енисей», «Арсенал» побеждает у «Ахмата» в гостях
Кубок России. 1/8 финала.
2. Неймару грозит 6 лет тюрьмы
Бразильский футболист обвиняется в мошенничестве и коррупции.
3. Чемпионат мира 2022 года может увеличить количество участников до 48 команд
Турнир состоится в Катаре.
4. Аарон Рэмзи покинет «Арсенал» свободным агентом
Действующее соглашение валлийца с «канонирами» рассчитано до лета 2019 года.
5. Малком попросил руководство «Барселоны» продать его
Бразилец принял участие всего в двух официальных матчах в составе «Барсы».
Фото: Global Look Press