Неймара могут дисквалифицировать на 3 матча, Тони Адамс возглавил «Гранаду», Сергей Карасев не будет судить на Кубке Конфедераций. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 10 апреля.

1. Неймар рискует быть дисквалифицированным на 3 матча

2. Сергей Карасев не будет работать главным арбитром на матчах Кубка конфедераций

3. Тони Адамс стал новым главным тренером «Гранады»

4. «Кубань» не будут расформировывать

5. «Валенсия» выкупила трансфер Симоне Дзадзы

6. Даниэль Карвахаль может перейти в «Баварию»

7. Книга жалоб. Чем недоволен Мирча Луческу в России

8. Фишка «Фишта». Как олимпийский стадион в Сочи стал футбольной ареной

Фото: Global Look Press

Антон Муша Choose Your Destiny. Choose Life. Choose Football