Неймара подозревают в финансовых махинациях

Испанские налоговые власти подозревают нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в финансовых махинациях. Налоговая подозревает, что бразилец скрыл часть своих доходов.

В расследовании фигурирует время, когда форвард продлевал контракт с «Барселоной» и его последующий переход во французский клуб в 2017 году. В Испании подозревают, что Неймар мог намеренно скрыть часть доходов при совершении вышеперечисленных сделок. В ближайшем времени бразильский нападающий обязан явиться в Каталонию и предстать перед испанскими налоговыми органами с объяснением по данному делу.

Неймар выступал в «Барселоне» с 2013 по 2017 год. Затем бразильский футболист перешел в «ПСЖ», где выступает по сей день. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 13 матчах за французский клуб в Лиге 1, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo