Неймар: «Желаю удачи российским футболистам, только не против моей Бразилии»

Нападающий сборной Бразилии Неймар выразил надежду на победу своей команды на чемпионате мира-2018. Также бразилец рассказал об исторической победе «Барселоны» в матче против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Вперед, Бразилия! Конечно, надеюсь на то, что Бразилия выиграет титул чемпиона мира. Шансы сборной России на победу? Я не очень внимательно слежу за сборной России, и в первую очередь болею за свою страну. Но желаю удачи российским футболистам, только не против моей Бразилии…

Не так давно «Барселона» в удивительной игре победила «ПСЖ». Лучший ли это матч в моей карьере? Это был важный матч – и по эмоциям, и по значимости. Он превзошел даже Олимпиаду, Кубок конфедераций и финал Лиги чемпионов. Я не переживал ничего подобного ни в одной из игр по сравнению с тем моментом, когда был забит шестой гол. Впрочем, с точки зрения значимости, Олимпиада все же самый важный турнир в моей карьере. Когда Сержи Роберто забил, я сразу посмотрел на бокового арбитра. Думал про себя: «Беги ради Бога, беги к центру поля!» Через секунду он побежал, потом были радость, крики, слова, которые здесь употребить неуместно. Море эмоций.

Смогу ли я заменить Месси и Роналду, став лучшим игроком мира? Это одна из тех сложных задач, которые я перед собой поставил. «Золотой мяч» – личная победа, мечтаю о ней. Но не спешу, личные амбиции – не та причина, из-за которой я в футболе. Играю потому, что мне это доставляет удовольствие. Мне нравится помогать партнерам и команде. И только потом, если все пойдет так, как надо, придут личные достижения.

Секрет взаимодействий с Месси и Суаресом? Важны отношения вне поля, мы дружим. На поле же мы дополняем друг друга. Я правша, Месси левша, мы располагаемся на флангах, а Суарес действует в атаке. Месси – игрок, которым я восхищаюсь с тех пор, как пришел в «Барселону». Это не только потому, что Лео мне помогает с того момента, как я пришел в команду. Всегда восхищала его решительность и хладнокровие», — рассказал Неймар.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс