Неймар желает, чтобы «ПСЖ» купил Фелипе Коутиньо

«ПСЖ» хочет заполучить Неймара. Стало известно, какие условия выдвигает форвард «Барселоны».

Бразилец хочет, чтобы парижский клуб купил полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, но «ПСЖ» не уверен, что сможет приобрести Коутиньо – слишком высока цена (около 90 миллионов евро).

Также стало известно, что Дани Алвес решил перейти в «ПСЖ» именно из-за желания Неймара – он был в курсе ситуации с соотечественником, потому что часть отпуска они провели вместе. Неймар также рассчитывает, что «ПСЖ» сохранит Лукаса Моуру, который, как и Коутиньо, является другом возможного новичка парижского клуба, и приобретет еще двух игроков мирового уровня.

Впрочем, «ПСЖ» не уверен, что в случае трансфере Неймара удастся выполнить его требования. Из-за высокой суммы трансфера уже пришлось отказаться от Алексиса Санчеса.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Parisien

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»