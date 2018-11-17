Неймар забил 60-й гол за сборную. До Роналдо – два мяча, до Пеле – 17

Товарищеский матч Бразилия – Уругвай завершился победой хозяев со счетом 1:0. Голом отметился нападающий Неймар.

Для футболиста «ПСЖ» мяч стал 60-м в 95-ти матчах за национальную команду. Это третий показатель в истории сборной – у Роналдо 62 мяча в 98-ми играх, рекордсмен Пеле забил 77 в 92-х.

Неймар дебютировал за сборную Бразилии в 2010 году. В ее составе он сыграл на восьми больших турнирах, включая два чемпионата мира и победные Олимпийский турнир-2012 и Кубок Конфедераций-2013.

26-летний футболист удерживает звание самого дорогостоящего в истории. Сумма рекордного перехода из «Барселоны» в «ПСЖ» составила 222 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN