Неймар забил 100 голов за «Барсу» быстрее Лео Месси

В матче 29-го тура Примеры против «Гранады» Неймар забил на 90-й минуте. Это гол стал сотым для бразильского форварда в составе каталонцев.

Форварду «Барселоны» Неймару потребовалось меньше матчей, нежели его партнеру по линии атаки в клубе Лионелю Месси, чтобы забить 100 голов за «сине-гранатовых». Чтобы преодолеть юбилейную отметку бразильскому нападающему потребовалось 177 матчей. Лучший же бомбардир «Барсы» всех времен затратил для этого на 11 поединков больше — 188.

Голы Неймара в «сине-гранатовой» футболке распределились следующим образом: 64 — Ла Лига, 21 — Лига чемпионов, 14 — кубок Испании и 1 — суперкубок Испании. В текущем сезоне Неймар провел 36 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail