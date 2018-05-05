Неймар хочет играть вместе с Криштиану Роналду

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Руководство «Реала» продолжает изучать возможность приобретения нападающего «ПСЖ» Неймара. Испанскому клубу стало известно, что бразилец был  бы рад играть с Криштиану Роналду в одной команде.

Неймар проявил желание играть в команде вместе с нападающим Криштиану Роналду. Также отмечается, что Роналду не против перехода бразильца в клуб. «Реал» планирует увеличить зарплату португальцу, чтобы он оставался довольным своим финансовым положением даже в случае высокой зарплаты у его потенциального партнера по команде Неймара.

Ранее сообщалось, что одной из причин, побудивших Неймара покинуть «Барселону» летом 2017 года и перейти в «ПСЖ», являлось нежелание бразильца оставаться в тени нападающего каталонцев Лионеля Месси.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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