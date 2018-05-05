Неймар хочет играть вместе с Криштиану Роналду

Руководство «Реала» продолжает изучать возможность приобретения нападающего «ПСЖ» Неймара. Испанскому клубу стало известно, что бразилец был бы рад играть с Криштиану Роналду в одной команде.

Неймар проявил желание играть в команде вместе с нападающим Криштиану Роналду. Также отмечается, что Роналду не против перехода бразильца в клуб. «Реал» планирует увеличить зарплату португальцу, чтобы он оставался довольным своим финансовым положением даже в случае высокой зарплаты у его потенциального партнера по команде Неймара.

Ранее сообщалось, что одной из причин, побудивших Неймара покинуть «Барселону» летом 2017 года и перейти в «ПСЖ», являлось нежелание бразильца оставаться в тени нападающего каталонцев Лионеля Месси.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca