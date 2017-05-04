Неймар хочет, чтобы главным тренером «Барсы» стал Хуан Карлос Унсуэ

Нападающий «Барселоны» Неймар рассказал, кого хочет видеть на посту главного тренера каталонцев. Бразилец поддерживает кандидатуру Хуана Карлоса Унсуэ.

Луис Энрике покинет пост главного тренера по окончании сезона. Неймар хочет, чтобы команду возглавил Унсуэ, который сейчас является ассистентом Энрике. В случае приглашения тренера со стороны философия «Барселоны» может измениться, и это не нравится нападающему.

Отец футболиста Неймар до Силва поговорил на эту тему с руководством каталонского клуба. Он изложил позицию своего сына.

В пользу Унсуэ ранее уже высказывались другие футболисты. Например, позицию Неймара разделяют защитник Жерар Пике и хавбек Андрес Иньеста.

Фото: Global Look Press

Источник: UOL Esporte