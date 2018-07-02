Неймар впервые забил в плей-офф чемпионата мира

Автор: Владимир Шевелев 0

Неймар

Форвард сборной Бразилии Неймар впервые в карьере забил в плей-офф чемпионата мира. Нападающий «ПСЖ» открыл счет в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против команды Мексики (2:0).

Неймар забил на 51-й минуте. Таким образом, бразилец превзошел по числу голов в плей-офф чемпионатов мира форварда сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду и нападающего национальной команды Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси.

Ни Роналду, ни Месси никогда не забивали в плей-офф чемпионатов мира.

С учетом матчей в групповых этапах Неймар забил уже 6 голов на ЧМ-2014 и ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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