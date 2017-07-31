Неймар собирется потратить деньги за роль посла ЧМ-2022 ради выкупа контракта у «Барселоны»

Автор: Дмитрий Темников 0

Неймар

Бразильский нападающий «Барселоны» Неймар продолжает попытки покинуть клуб. 25-летний игрок намерен выкупить свое соглашение у каталонцев.

В скором времени Неймар станет сотрудничать с Qatar Sports Investment и станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре. По некоторым данным, компания выплатит футболисту около 300 миллионов евро.  Южноамериканец намерен потратить 222 миллиона евро ради выкупа контракта у сине-гранатовых. Данный шаг поможет руководству «ПСЖ» избежать санкций от УЕФА и получить бан на трансферы.

Напомним, парижане попытаются приобрести бразильца этим летом.  Qatar Sports Investment — компания, которой владеют руководители французского клуба.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundodeportivo

 

 

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