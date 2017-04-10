Неймар рискует быть дисквалифицированным на 3 матча

Форвард «Барселоны» Неймар рискует пропустит матч три матча. В том числе бразилец скорее всего не примет участие а матче с «Реалом».

Cудейский комитет футбольной федерации Испании собирается дисквалифицировать игрока на 3 матча. К стандартной одноматчевой дисквалификации за удаление решено приплюсовать 2 игры за саркастические аплодисменты Неймара в адрес арбитра при уходе с поля.

Таким образом, бразилец может пропустить игры с «Реал Сосьедадом», «Реалом» и «Осасуной».

Официально об этом будет объявлено завтра, «Барселона» подаст апелляцию на это решение, но, скорее всего, она не будет удовлетворена – последние прецеденты говорят о том, что такие наказания не отменяются.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca