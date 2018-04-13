Неймар рассчитывает вернуться на поле через месяц

Автор: Евгений Морозов 0

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о ходе своего восстановления после травмы. Игрок скоро вернеться на поле.

«Мне еще остается месяц восстановления, я делаю успехи, все проходит хорошо», – отметил бразилец.

Главный тренер парижан Унаи Эмери сообщил, что 26-летний форвард имеет шансы вернуться на поле в концовке нынешнего сезона.

«Неймар скоро должен вернуться. Последние результаты обследований показали, что все хорошо.

Восстановившись, Неймар, естественно, захочет играть. Возможно, у него будут шансы сыграть в текущем сезоне. Надеемся на это», – отметил Эмери.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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