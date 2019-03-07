Неймар пытался попасть в комнату арбитров после матча с «МЮ»

Автор: Евгений Морозов 0

Нападающий «ПСЖ» Неймар пытался прорваться в судейскую комнату после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3).  Форвард был очень недоволен работой арбитров и их решением назначить пенальти в ворота парижского клуба.

Напомним, арбитр Дамир Скомина после видеоповтора назначил одиннадцатиметровый за игру рукой защитника Преснеля Кимпембе, которому мяч попал в локоть.

Independent со ссылкой на радиостанцию RMC сообщает, что Неймар пытался попасть в комнату арбитров, но был остановлен сотрудниками французского клуба.

«ПСЖ» по итогам двух матчей уступил «МЮ» и выбыл из текущего розыгрыша ЛЧ.

Фото: Global Look Press
Источник:  Independent

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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