Неймар пытался попасть в комнату арбитров после матча с «МЮ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар пытался прорваться в судейскую комнату после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3). Форвард был очень недоволен работой арбитров и их решением назначить пенальти в ворота парижского клуба.

Напомним, арбитр Дамир Скомина после видеоповтора назначил одиннадцатиметровый за игру рукой защитника Преснеля Кимпембе, которому мяч попал в локоть.

Independent со ссылкой на радиостанцию RMC сообщает, что Неймар пытался попасть в комнату арбитров, но был остановлен сотрудниками французского клуба.

«ПСЖ» по итогам двух матчей уступил «МЮ» и выбыл из текущего розыгрыша ЛЧ.

Фото: Global Look Press

Источник: Independent