Неймар проведет дебютный матч за «ПСЖ» 13 августа

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар проведет первую игру в новой команде 13 августа. Об этом сообщила Федерация футбола Франции.

Такая запись появилась сегодня в твиттере организации.

La FFF confirme la réception du certificat de transfert de @neymarjr envoyé par la RFEF — FFF (@FFF) August 11, 2017

Таким образом, первым клубом, против которого Неймар сыграет за парижан, станет «Генгам». Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер Федерации футбола Франции