Неймар проведет дебютный матч за «ПСЖ» 13 августа

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар проведет первую игру в новой команде 13 августа. Об этом сообщила Федерация футбола Франции.
Такая запись появилась сегодня в твиттере организации.
La FFF confirme la réception du certificat de transfert de @neymarjr envoyé par la RFEF
— FFF (@FFF) August 11, 2017
Таким образом, первым клубом, против которого Неймар сыграет за парижан, станет «Генгам». Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер Федерации футбола Франции