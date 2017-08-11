Неймар проведет дебютный матч за «ПСЖ» 13 августа

Автор: Дмитрий Темников 0

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар проведет первую игру в новой команде 13 августа. Об этом сообщила Федерация футбола Франции.

Такая запись появилась сегодня в твиттере организации.

Таким образом, первым клубом, против которого Неймар сыграет за парижан, станет «Генгам». Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер Федерации футбола Франции

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Неймар

Неймар останется в «Барселоне»

Неймар

Завтра Неймар пройдет медобследование в «ПСЖ»

Президент Франции: «Поздравляю поклонников парижан с переходом Неймара»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 