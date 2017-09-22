Неймар пропустит ближайший матч чемпионата Франции из-за повреждения

Автор: Дмитрий Темников 0

Неймар

Бразильский нападающий «ПСЖ» не сыграет в игре с «Монпелье». Об этом стало известно сегодня.

Как известно, Неймар получил микротравму. О характере повреждения не сообщается, но тренерский штаб решил не выпускать южноамериканца на встречу с «Монпелье». Вместо этого он продолжит подготовку к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

Напомним, «ПСЖ» и «Монпелье» сыграют 23 сентября в 18:00 по московскому времени. Встреча с немецким клубом пройдет 27 сентября в 21:45.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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