Неймар предстанет перед судом, Вальверде останется тренером «Барселоны», «Тоттенхэм» установил рекорд лиги. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 февраля.

1. Неймар предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Национальный суд Испании отклонил последнюю попытку 26-летнего бразильца урегулировать дело и избежать судебного разбирательства.

2. Эрнесто Вальверде останется главным тренером «Барселоны» в следующем сезоне

Испанец намерен продлить контракт.

3. «Тоттенхэм» установил рекорд чемпионата Англии, проведя 29 матчей подряд без ничьих

«Шпоры» обыграли «Ньюкасл» (1:0) в матче 25-го тура Премьер-лиги.

4. Житель Лобни заявил в полицию о привидении Андрея Аршавина

Гражданин также указал, что у него пропадают из квартиры деньги.

5. Криштиану Роналду не лишат государственных наград Португалии из-за дела о неуплате налогов

Роналду заплатит штраф 18,8 миллиона евро и получил 23 месяца условно за уклонение от уплаты налогов в Испании во время выступления за «Реал».

Фото: Global Look Press

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