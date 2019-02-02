Неймар предстанет перед судом, Вальверде останется тренером «Барселоны», «Тоттенхэм» установил рекорд лиги. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 февраля.
1. Неймар предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве
Национальный суд Испании отклонил последнюю попытку 26-летнего бразильца урегулировать дело и избежать судебного разбирательства.
2. Эрнесто Вальверде останется главным тренером «Барселоны» в следующем сезоне
Испанец намерен продлить контракт.
3. «Тоттенхэм» установил рекорд чемпионата Англии, проведя 29 матчей подряд без ничьих
«Шпоры» обыграли «Ньюкасл» (1:0) в матче 25-го тура Премьер-лиги.
4. Житель Лобни заявил в полицию о привидении Андрея Аршавина
Гражданин также указал, что у него пропадают из квартиры деньги.
5. Криштиану Роналду не лишат государственных наград Португалии из-за дела о неуплате налогов
Роналду заплатит штраф 18,8 миллиона евро и получил 23 месяца условно за уклонение от уплаты налогов в Испании во время выступления за «Реал».
Фото: Global Look Press