Неймару понадобится около трех месяцев на восстановление

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, который будет оперировать форварда «ПСЖ» Неймара, рассказал о предварительных сроках восстановления. Игрок может пропустить около трех месяцев.

Доктор Родриго Ласмар прибыл с Неймаром и сказал: «Ожидается, что восстановление после операции займет 2,5-3 месяца».

Таким образом, Неймар может пропустить остаток сезона и рискует не восстановиться к ЧМ-2018.

В этом сезоне бразилец сыграл 20 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 15 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Football-Espana