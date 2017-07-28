Неймар покинул тренировку «Барселоны» после стычки с одноклубником

Автор: Владимир Шевелев 0

Неймар

Накануне матча с «Реалом» в рамках International Champions Cup «Барселона» в Майами проводила тренировку. Во процессе двухсторонки произошла стычка между нападающим Неймаром и защитником Нелсоном Семеду.

Во время выполнения командных упражнений мяч оказался у Неймара, Семеду попытался вступить в отбор. Форварду что-то сильно не понравилось, случилась ссора. Хавьер Маскерано вмешался, чтобы предотвратить драку. Серхио Бускетс держал Неймара, который продолжал что-то кричать Семеду. В итоге нападающий бросил тренировочную манишку на землю, ушел с поля и уехал с тренировочного комплекса.

Возможный переход Неймара в «ПСЖ» — самый ожидаемый трансфер лета.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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