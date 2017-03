Неймар побил рекорд Лиги чемпионов, отдав 8 голевых передач за один сезон

Форвард «Барселоны» Неймар отдал две голевые передачи в ответном матче с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (6:1). Бразилец побил рекорд Лиги чемпионов.

8 – Never before a player assisted more goals in a single season in the @ChampionsLeague than @neymarjr from @FCBarcelona. Record. #FCBPSG pic.twitter.com/nefoPLpA8F

— OptaFranz (@OptaFranz) March 8, 2017