«ПСЖ» официально объявил о переходе Неймара

«ПСЖ» наконец объявил о трансфере Неймара. Футболист подписал с парижанами 5-летний контракт.

Ранее стало известно, что представители бразильца посетили офис «Барселоны» и выкупили контракт форварда, который обошелся им в 222 млн евро.

Paris Saint-Germain is very happy to announce the arrival of Neymar Jr

