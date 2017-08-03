«ПСЖ» официально объявил о переходе Неймара

«ПСЖ» наконец объявил о трансфере Неймара. Футболист подписал с парижанами 5-летний контракт.

Ранее стало известно, что представители бразильца посетили офис «Барселоны» и выкупили контракт форварда, который обошелся им в 222 млн евро.

Paris Saint-Germain is very happy to announce the arrival of Neymar Jr ➡ https://t.co/lKFj4qPDYA #BemvindoNeymarJR 🇧🇷 pic.twitter.com/rSvlBiKX6D — PSG Officiel (@PSG_inside) August 3, 2017

Сообщалось, что владельцы «ПСЖ» сделают Неймара послом ЧМ-2022 и выплатят ему за это 300 млн евро, 222 из которых он потратит на расторжение контракта с «Барсой». Таким образом парижане обошли финансовый фэйр-плей.

Неймар перешел в «Барселону» в 2013-м году за 88 млн евро, выиграл 2 чемпионата Испании, 3 Кубка Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА, Лигу чемпионов и клубный ЧМ.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер «ПСЖ»