«ПСЖ» официально объявил о переходе Неймара

Автор: Лидия Дидык 0

Неймар

«ПСЖ» наконец объявил о трансфере Неймара. Футболист подписал с парижанами 5-летний контракт.

Ранее стало известно, что представители бразильца посетили офис «Барселоны» и выкупили контракт форварда, который обошелся им в 222 млн евро.

Сообщалось, что владельцы «ПСЖ» сделают Неймара послом ЧМ-2022 и выплатят ему за это 300 млн евро, 222 из которых он потратит на расторжение контракта с «Барсой». Таким образом парижане обошли финансовый фэйр-плей.

Неймар перешел в «Барселону» в 2013-м году за 88 млн евро, выиграл 2 чемпионата Испании, 3 Кубка Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА, Лигу чемпионов и клубный ЧМ.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер «ПСЖ»

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