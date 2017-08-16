Неймар нанял бойца UFC в качестве телохранителя

Автор: Евгений Морозов 0

Неймар

Нападающий «ПСЖ» Неймар нанял в качестве телохранителя бойца UFC Нордина Талеба. Переход 25-летнего бразильца за 222 миллиона евро из «Барселоны» в парижский клуб является рекордным в истории футбола по сумме, заплаченной за игрока.

Ранее в интернете появился счетчик, который в режиме реального времени считает доход футболиста. Недельный оклад Неймара оценивается в 575 тысяч евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Metro

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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