Неймар нанял бойца UFC в качестве телохранителя

Нападающий «ПСЖ» Неймар нанял в качестве телохранителя бойца UFC Нордина Талеба. Переход 25-летнего бразильца за 222 миллиона евро из «Барселоны» в парижский клуб является рекордным в истории футбола по сумме, заплаченной за игрока.

Ранее в интернете появился счетчик, который в режиме реального времени считает доход футболиста. Недельный оклад Неймара оценивается в 575 тысяч евро.

Neymar a choisi comme garde du corps le combattant Algérien 🇩🇿 de l’@ufc Nordine Taleb pic.twitter.com/mYJSUrJwes — les talents funnec (@teamsdzz) 10 августа 2017 г.

Фото: Global Look Press

Источник: Metro