Неймар надеется вернуться в «Барселону»

Бразилец лично заинтересован в трансфере. Каталонцы рассматривают различные возможности приобретения форварда.

Форвард «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону». О подобном варианте развития событий сообщают испанские СМИ.

По информации источника, 27-летний нападающий парижского клуба лично предложил свои услуги бывшей команде. Сине-гранатовые уже изучают возможность перехода бразильца. Сообщается, что каталонцы рассматривают вариант с включением в сделку по футболисту полузащитника Усмана Дембеле, чтобы снизить сумму трансфера.

Неймар выступал за «Барселону» в период с 2013 по 2017 год. Всего в составе каталонского клуба он сыграл 186 матчей и забил 105 мячей. Летом 2017 года футболист перешел в «ПСЖ». Трансфер бразильца обошелся парижанам в рекордные для футбола € 222 млн. В нынешнем сезоне Неймар сыграл 28 матчей. В активе игрока 23 забитых мяча и 13 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: El Golazo de Gol